سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 6848.48 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.302% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.517% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 6848.48 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 6799.47 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.350%.