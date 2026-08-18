سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الجنيه الإسترليني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الجنيه الإسترليني حاليًا 0.282706 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.025% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الجنيه الإسترليني بين أعلى مستوى 0.28366 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.28195 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.176%.