سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 50.836 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.086% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.136% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 50.9125 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 50.7285 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.188%.