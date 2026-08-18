سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 0.01967 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.198% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 0.0197197 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0196415 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.188%.