سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 1185.77 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.888% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 1202.52 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1181.32 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.678%.