سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 2.58054 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.133% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 2.58217 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.57503 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.188%.