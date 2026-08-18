سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.531911 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.161% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.024% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.533577 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.529924 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.171%.