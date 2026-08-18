سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.646432 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.137% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.649312 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.644436 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.180%.