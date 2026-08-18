سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.65043 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.048% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.191% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.651287 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.648767 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.166%.