سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 572.03 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.430% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.422% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 572.03 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 568.799 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.301%.