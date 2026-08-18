سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 139.707 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.117% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.189% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 140.088 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 139.236 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.268%.