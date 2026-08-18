سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 160.325 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.096% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.004% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 161.039 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 159.99 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.203%.