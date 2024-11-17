Falkland Adaları poundundan Vanuatu vatusuna Geçmiş Döviz Kurları
Falkland Adaları poundundan Vanuatu vatusuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Falkland Adaları poundundan (FKP) Vanuatu vatusuna (VUV) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, FKP - VUV için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
FKP → VUV çevrim grafiği
1 FKP = 154,50000 VUV
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Falkland Adaları poundu → Vanuatu vatusu döviz kuru geçmişi
Bugünün Falkland Adaları poundu Vanuatu vatusuna döviz kuru şu anda 154,500, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Falkland Adaları poundu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.257 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Falkland Adaları poundu Vanuatu vatusuna döviz kuru en yüksek değeri 156,760 (11-11-2024) ile en düşük değeri 154,335 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.447 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Falkland Adaları poundundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.