سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 60.1497 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.186% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.163% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 60.2997 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 59.9119 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.179%.