سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 32636.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.043% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.518% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 32672.5 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 32396.1 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.185%.