سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الريال القطري حاليًا 4.93271 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.174% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 4.94401 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.90806 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.188%.