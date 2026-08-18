سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 23.323 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.026% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.466% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 23.4673 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 23.2996 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.199%.