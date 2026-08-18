سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الين الياباني حاليًا 216.073 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.046% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.433% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 216.162 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 214.861 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.174%.