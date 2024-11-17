Falkland Adaları poundundan Japon yenine Geçmiş Döviz Kurları
Falkland Adaları poundundan Japon yenine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Falkland Adaları poundundan (FKP) Japon yenine (JPY) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, FKP - JPY için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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FKP → JPY çevrim grafiği
1 FKP = 194,80200 JPY
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Falkland Adaları poundu → Japon yeni döviz kuru geçmişi
Bugünün Falkland Adaları poundu Japon yenine döviz kuru şu anda 194,802, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Falkland Adaları poundu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.219 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Falkland Adaları poundu Japon yenine döviz kuru en yüksek değeri 198,422 (15-11-2024) ile en düşük değeri 194,412 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.424 düşüş ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Falkland Adaları poundundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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