سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 10.6149 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.096% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.149% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 10.6394 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 10.5759 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.