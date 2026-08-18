سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البر الإثيوبي
هل تبحث عن أسعار صرف FKP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة جزر فوكلاند جنيه السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة جزر فوكلاند جنيه عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البر الإثيوبي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 FKP إلى ETB
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|217.0750
|الأدنى
|215.8370
|المتوسط
|216.4129
|التغيير
|0.44%
يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 217.075 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.180% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.445% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 217.579 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 215.633 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.398%.
FKP إلى ETB مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert جزر فوكلاند جنيه to بير إثيوبي
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سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert جزر فوكلاند جنيه to بير إثيوبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر FKP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ETB كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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