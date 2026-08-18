سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 28.288 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.073% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.348% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 28.4086 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 28.2411 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.123%.