سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 129.25 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.054% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 129.555 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 129.115 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.155%.