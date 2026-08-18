سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 7.06341 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.313% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.270% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 7.10349 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 6.9619 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.797%.