سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 0.575968 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.150% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.184% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 0.577381 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.574024 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.299%.