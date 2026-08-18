سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 626.851 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.039% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.005% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 628.624 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 625.143 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.359%.