سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 1.82857 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.051% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.862% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 1.84447 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.82342 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.318%.