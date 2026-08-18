سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 149.507 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.068% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.834% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 150.857 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 149.293 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.962%.