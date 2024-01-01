اليورو بدولارات ترينيداد وتوباغو Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو بدولارات ترينيداد وتوباغو history summary. This is the اليورو (EUR) بدولارات ترينيداد وتوباغو (TTD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and TTD historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو بدولارات ترينيداد وتوباغو exchange rate history
The exchange rate for اليورو بدولارات ترينيداد وتوباغو is currently ٧٫٢٤٩ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.139% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو بدولارات ترينيداد وتوباغو has fluctuated between a high of ٧٫٢٨٩ on 17-06-2024 and a low of ٧٫٢٢٩ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.299% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى دولار ترينيداد وتوباغو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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