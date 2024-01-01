История обменного курса евро–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс евро/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 7,386, отражая изменение в размере -0.100% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.143% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 7,414, и минимумом, равным 7,342, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.