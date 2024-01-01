اليورو إلى غوارانيس باراغواي Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى غوارانيس باراغواي history summary. This is the اليورو (EUR) إلى غوارانيس باراغواي (PYG) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and PYG historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
Loading
اليورو إلى غوارانيس باراغواي exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى غوارانيس باراغواي is currently ٨٬٠٥١٫٤٠٠ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.060% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى غوارانيس باراغواي has fluctuated between a high of ٨٬٠٨٩٫٤٨٠ on 20-06-2024 and a low of ٨٬٠٣٦٫٤٧٠ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.299% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى غواراني باراغواي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.