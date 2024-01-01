История обменного курса евро–парагвайские гуарани

Обменный курс евро/парагвайские гуарани сейчас составляет 8 240,900, отражая изменение в размере -0.208% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.442% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 8 267,100, и минимумом, равным 8 185,670, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.388% уменьшение стоимости.