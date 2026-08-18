سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى Zmw حاليًا 0.117084 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.954% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.435% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.118212 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.117052 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.532%.