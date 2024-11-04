История обменного курса эфиопский быр–замбийские квачи

Обменный курс эфиопских быра/замбийские квачи сейчас составляет 0,223, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.449% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,225, и минимумом, равным 0,221, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.421%.