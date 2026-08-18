سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 0.737658 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.502% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.583% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 0.743256 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.737565 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.