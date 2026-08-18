سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الشلنات التنزانية
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سجل أسعار صرف البر الإثيوبي إلى إلى الشلنات التنزانية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 ETB إلى TZS
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|16.5560
|الأدنى
|16.4725
|المتوسط
|16.5024
|التغيير
|-0.50%
يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 16.4729 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.452% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.530% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 16.5738 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 16.4068 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.570%.
ETB إلى TZS مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert البر الإثيوبي to شلن تنزاني
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سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert البر الإثيوبي to شلن تنزاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر ETB كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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