سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 0.20593 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.242% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.488% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 0.207667 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.205535 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.445%.