سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.101099 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.138% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.044% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.101489 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.100516 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.428%.