История обменного курса эфиопский быр–эсватинские эмалангени

Обменный курс эфиопских быра/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,144, отражая изменение в размере -0.995% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.548% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,147, и минимумом, равным 0,142, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.410%.