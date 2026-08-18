سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.235912 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.079% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.315% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.236947 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.235148 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.556%.