سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.0892619 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.641% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.497% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.0915521 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0859924 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.897%.