История обменного курса эфиопский быр–сейшельские рупии

Обменный курс эфиопских быра/сейшельские рупии сейчас составляет 0,113, отражая изменение в размере 1.237% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.768% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,122, и минимумом, равным 0,110, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 8.917%.