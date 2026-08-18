سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 37.4559 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.810% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.435% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 37.7619 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 37.2772 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.