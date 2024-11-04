История обменного курса эфиопский быр–парагвайские гуарани

Обменный курс эфиопских быра/парагвайские гуарани сейчас составляет 63,981, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 65,208, и минимумом, равным 63,670, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.705%.