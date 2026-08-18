سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0275996 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.315% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.325% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0277128 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0274995 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.753%.