埃塞俄比亞比爾兌巴布亞新畿內亞基那匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌巴布亞新畿內亞基那的匯率目前為0.067，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.064%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌巴布亞新畿內亞基那的匯率波動，在24-07-2024高見0.067，並在24-07-2024低見0.067。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.348%。