سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.106148 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.190% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.809% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.107014 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.106068 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.425%.