سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 0.249472 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.359% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.282% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 0.250605 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.249379 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.