سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 26.8012 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.338% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.248% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 26.9163 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 26.7978 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.