История обменного курса эфиопский быр–малагасийские ариари

Обменный курс эфиопских быра/малагасийские ариари сейчас составляет 37,792, отражая изменение в размере -0.732% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.999% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 38,228, и минимумом, равным 37,586, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.408%.